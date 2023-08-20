منخفص جوي وأمطار رعدية قـادمة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد 20 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 20 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا تغير هذا اليوم في حالة الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (32–40)مْ، على معظم مناطق الشمال الغربي وجنوب ليبيا، وتسجل تراجع يوم الغد على الشمال الغربي، في حين تتراوح على مناطق الشمال الشرقي مابين (29–33)مْ، مع حدوث ضباب اخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال خاصة المرتفعات الجبلية.

سحب رعدية وأمطار

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من مساء يوم الغد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في تكاثر خلايا من السحب الرعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض الاماكن، و تكون الفرصة افضل على مناطق الدواخل يوم الثلاثاء.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الغد على اغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار رعدية وتكون الفرصة جيدة يوم الثلاثاء.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32–38)مْ على اغلب المناطق، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-33)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-38)مْ.