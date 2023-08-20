مبروكة توغي: انتهينا من تجهيز 51 موقعاً تاريخياً

أعلنت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي، الانتهاء من تجهيز 51 موقعاً تاريخياً.

وجاء في بيان وزارة الثقافة، أن “وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، رشحت 51 ملف موقع أثري لإدراجها على قائمة التراث في العالم الإسلامي بمنظمة الإيسيسكو”.

وأكدت «توغي»، أن “ليبيا تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والثقافية يجب أن تُبرز”، مضيفة أن “لجنة التراث الوطني المشكّلة، انتهت من تجهيز 51 موقعا تاريخيا في عدد من البلديات في كافة أنحاء البلاد”.

من جانبه، قال رئيس لجنة التراث الوطني، إن “اللجنة تُعدّ برنامجا لتوحيد التراث الوطني في سجل ينقسم إلى التراث المادي للآثار والمباني، واللامادي في الصناعات التقليدية والأهازيج والموروث الشعبي”.

وختم موضحًا أن “ليبيا سجلت أكثر من 22 موقعا مشابها خلال العامين الماضيين”.