مراقب تعليم الشويرف: لدينا نقص في التجهيزات التعليمية

أكد الشيباني بوهمود، مراقب تعليم الشويرف، على وجود نقص كبير في توفر التجهيزات التعليمية.

وقال “بوهمود”، في تصريح صحفي، إنه “تم إيقاف معلمي الميزة عن العمل، بناء على قرار وزير التعليم”،مردفًا أن ذلك القرار “سيتسبب في عجز كبير في بعض التخصصات العلمية خاصة في مدارس الثانوي”.

وتابع؛ “يوجد بالمراقبة 6 مدارس عامة واحدة منها مختلطة بين الأساسي والثانوي، و3 رياض أطفال و3 مدارس خاصة”.

وختم موضحًا أن “أعداد الطلبة تتراوح بين 800 طالب وطالبة في مدارس التعليم الأساسي، و300 في مدارس التعليم الثانوي”.