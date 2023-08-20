وزارة الثقافة: ترشح 51 موقعا ليبيا لقائمة التراث في العالم الإسلامي

نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية احتفالية بمناسبة ترشيح 51 موقعا للتراث الليبي على قائمة التراث في العالم الإسلامي.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بوزارة الثقافة تسليم ملفات مواقع تراثية ليبية لتسجيلها على قائمة “الإيسسيكو” للتراث في العالم الإسلامي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة.

وسلمت اللجنة المكلفة المختصة بإعداد ملفات الترشيح لوزيرة الثقافة مبروكة توغي ملفات المواقع استعدادا لتقديمها للمنظمة لتدرج على قائمة التراث الإسلامي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الايسيسكو”، وتضمنت الملفات تفصيلا تاريخيا لعدد 51 موقعا تراثيا تحتوي على كافة المتطلبات والشروط والمعايير المدرجة لدى لجنة التراث بالمنظمة.

وأكدت وزيرة الثقافة أن ليبيا تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والثقافية ومن الأهمية بمكان أن تعمل كافة المؤسسات الثقافية على إيجابيات حضارتنا وموروثنا الثقافي والتعاون لإبرازها على مختلف المستويات الداخلية والخارجية.

وأشارت الوزيرة خلال الاحتفالية إلى أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد القائمة الوطنية للتراث الليبي تضم مختصين وخبراء في هذا المجال من الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ لإنجاز العديد من ملفات ترشيح أبرز المواقع التراثية في مختلف مناطق الوطن في القوائم الدولية، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت من تجهيز عدد (51) موقعا تاريخيا في عدد من البلديات في كافة أنحاء البلاد، وتأتي في إطار خطة الوزارة للحفاظ على التراث الثقافي الليبي وتسجيله في قائمة التراث العالمي.

ولفت رئيس اللجنة عبد المطلب بن سالم إلى أن اللجنة المشكلة من قبل وزيرة الثقافة تعد برنامجا لتوحيد التراث الوطني في سجل وطني ينقسم إلى التراث المادي المتضمن للآثار والمباني واللامادي والمتمثل في الصناعات التقليدية والأهازيج والموروث الشعبي لافتا إلى أن ليبيا سجلت أكثر من (22) موقعا مشابها خلال العاميين الماضيين.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مفصل لكافة المواقع التي سيتم تقديمها لمنظمة الإيسيسكو لترشيحها على قائمة التراث الاسلامي.

وفي ختام الحفل قامت الوزيرة بتكريم أعضاء اللجنة بتقديم شهائد الشكر والتقدير تقديرا لدورهم المميز في إعداد وتجهيز هذا المشروع الوطني.