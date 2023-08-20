مصر ترحب بمخرجات لقاء المشير “خليفة حفتر” والمنفي وصالح

الوطن| متابعات رحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، بمخرجات لقاء المشير “خليفة حفتر” ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يوم أمس في بنغازي.

وثمن البيان التأكيد خلال اللقاء على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ إجراءات اعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة “6+6” بعد استكمال أعمالها.

وأشاد بدعوة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالاً بالمسار السياسي، مؤيدًا دعوة المنفي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور، بهدف استكمال المسار السياسي الوطني.

وجددت الخارجية المصرية دعمها للمؤسسات الليبية، من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في أقرب وقت.