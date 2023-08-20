الكبير ورحيل يعلنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل أن مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة.

وأكد الكبير ورحيل خلال اللقاء الذي شارك فيه مُدَراء الإِدارات والمستشارين في مَصْرف ليبيا المَرْكزي بِطَرابُلس وبَنِغازي الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الإِنقسام.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بمقر المصرف في مدينة طرابلس يأتي تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي.