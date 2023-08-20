الكبير ورحيل :مستمرين في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ انقسام المركزي

ليبيا – أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه المحافظ مرعي مفتاح رحيل،أن المصرف عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة،وسيستمر في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس ضم الصِّديق الكَبير ومرعي رحيل ومدَيري الإِدارات والمستشارين في المصرف المركزي بِطَرابُلس وبَنِغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف المركزي أن الإعلان يأتي تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي،وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد،وإيذاناً بِتوحيد المصرف.