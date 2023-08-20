الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 41 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقرار حالة الطقس عند معدلات يوم أمس، وتكاثر السحب من مساءً غد على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار رعدية على بعض الأماكن.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني، تتراوح درجات الحرارة بين 32 و40 درجة مئوية، على معظم مناطق الشمال الغربي وجنوب ليبيا، وتسجل تراجعا غدا على الشمال الغربي، في حين تتراوح على مناطق الشمال الشرقي بين 29 و33 درجة مئوية، مع حدوث ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال خاصة المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من مساء غد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في تكاثر خلايا من السحب الرعدية، يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض الاماكن، وتكون الفرصة أفضل على مناطق الدواخل يوم الثلاثاء.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الغد على أغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار رعدية وتكون الفرصة جيدة يوم الثلاثاء، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 32 و38 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعاً من يوم غد.

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وعن طقس (الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح غد على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية.

وفي منطقة (الجفرة- سبها -غـات – غدامس- الحمادة)، فالسماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و41 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و38 درجة مئوية.