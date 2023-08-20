“المقريف” يوعز لإدارة النشاط المدرسي باستكمال المسابقات في العام الدراسي الجديد

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استمع وزير التربية والتعليم في الحكومة المنتهية الدكتور “موسى المقريف” لإحاطة إدارتَي النشاط المدرسي، والخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بشأن اِستعداداتهما للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق في الثالث من الشهر المقبل، وذلك خِلال لقاء عقد صباح اليوم الأحد.

وأحاطت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي الأستاذة “نادية البكوش”، المقريف بجهود التوعية التي أقامتها الوزارة، فضلاً عن برنامج المُنتدى الصيفي لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي والذي تم إقامته خلال الشهر الماضي في كامل التراب الليبي.

وناقشوا استعدادات إدارة النشاط المدرسي لأسبوع النشاط الذي سيُقام بِالمؤسسات التعليمية خلال الفترة من 3-7 من الشهر المقبل، إذ قدّم مدير الإدارة “عبد الباسط النعاس” إحاطة بشأن البرنامج الزمني للأنشطة.

وفي خِتام الاجتماع، منح “المقريف” الإذن لإدارة النشاط المدرسي بِاستكمال مسابقات النشاط المدرسي (مسابقة كرة القدم)، وطالب الإدارتَين ببذل قُصارى جهودهم للاستعداد الأمثل للعام الدراسي المقبل، مؤكداً أهمية أسبوع النشاط المدرسي في تنمية مهارات التلاميذ والطلاب، واكتشاف مواهبهم، ووجه بضرورة التعاون مع مكاتب الخدمات الصحية بالمناطق في إقامة الحملات الصحية المختلفة.

يُشار إلى أن العام الدراسي 2023- 2024م سينطلق في الثالث من الشهر المقبل، وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم (1046) بِشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي.