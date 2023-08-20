البيوضي: هل يصدر شكشك تقرير المحاسبة عن 2022 أم يستمر في الرضوخ للحكومة؟

انتقد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، استمرار تأخر إصدار تقرير ديوان المحاسبة عن العام الماضي، قائلا: “هل سيختار خالد شكشك المسار التاريخي الصحيح ويصدر رسميا تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022، أم يستمر في الرضوخ لضغوط الحكومة؟”.

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “يستخدم الأمريكيون جملة (الجانب الصحيح من التاريخ)، تنبيها لأي شخص يطلب منه اتخاذ موقف يحمي مستقبله السياسي من القادم”.

وأضاف “السؤال هنا: هل سيختار خالد شكشك المسار التاريخي الصحيح ويصدر رسميا تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022 (المتأخر) لست أشهر عن الموعد الرسمي وفقا لقرار إنشاء الديوان، أم يستمر في الرضوخ لضغوط الحكومة وبالتالي يكون ضمن لوائح الانتظار لدى الدوائر الأمريكية (الدولة العميقة)”.

وأضاف “تلك الدوائر استغرق قرارها لإصدار عقوبات ضد رياض سلامة محافظ بنك لبنان السابق عاما ونصف، ولن تنتظر في ليبيا هذه المدة قطعا، فمراحل التدقيق والبحث في سجلات الحكومة وتدفق البيانات عنها في أوج قوته، وكل شيء جاهز تقريبا، وبإخفائه للتقرير فإن رئيس الديوان يضع نفسه في دائرة الضوء”.

واستطرد “لذا فكلما تأخر التقرير عن الصدور كلما امتلأ ملفه الشخصي (أيضا)، فهل يصدر تقريره أم ينتظر اتصالا ينبؤه بدخوله للوائح الإنتظار. لنتابع”.