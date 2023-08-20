مصر تثمن البيان المشترك للمشير حفتر وعقيلة والمنفي

أعلنت مصر ترحيبها بالبيان المشترك الصادر أمس في ليبيا، عقب اجتماع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بالاتفاق على تفويض مجلس النواب لإصدار القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد: “تثمن مصر ما تضمنه البيان الليبي المشترك، من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها”.

وأضاف البيان “إضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالا بالمسار السياسي، فضلا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية”.

وتابع “تجدد مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية، عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت، داعية جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي – الليبي، وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقا لتطلعات شعبها الشقيق”.