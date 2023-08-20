بعد توحيد المصرف المركزي.. صالح يدعو مؤسسات ليبيا لإنهاء الانقسام

بارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي تم إعلانه اليوم الأحد بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان له أن صالح دعا جميع المؤسسات والهيئات في ليبيا إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في كافة أنحاء البلاد.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ أن مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة.

وأكد الكبير ورحيل خلال اللقاء الذي شارك فيه مُدَراء الإِدارات والمستشارين في مَصْرف ليبيا المَرْكزي بِطَرابُلس وبَنِغازي الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الإِنقسام.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بمقر المصرف في مدينة طرابلس يأتي تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي.