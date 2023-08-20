صالح يرحب بتوحيد المصرف المركزي.. ويدعو جميع المؤسسات في البلاد إلى انهاء حالة الانقسام

ليبيا – بارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي تم إعلانه اليوم الأحد بمقر المصرف في العاصمة طرابلس بعد جهود وطنية مخلصة.

صالح دعا بحسب تصريح نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن في كافة أنحاء البلاد.