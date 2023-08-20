ليبيا.. جامعة طرابلس تستأنف امتحاناتها الثلاثاء المقبل 

أعلنت رئاسة جامعة طرابلس، اليوم الأحد، استئناف الامتحانات اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى الانتهاء من التنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص وإخلاء الحرم الجامعي من التشكيلات المسلحة كافة.

ووفق الصفحة الرسمية لجامعة طرابلس بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استأنفت الجامعة العمل الإداري اعتباراً من اليوم الأحد، بعد الانتهاء من عمليات التنظيف وإزالة مخلفات الحرب بالحرم الجامعي.

والثلاثاء الماضي، بدأت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

واندلعت اشتباكات في طرابلس، الإثنين الماضي، بين ميليشيا جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب واللواء 444 قتال، أسفرت عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 146 آخرين وفق حصيلة رسمية.