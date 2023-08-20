وزارة الصحة: طبيب عيون زائر أجرى 250 كشفا طبيا بمستشفى براك العام

أعلنت وزارة الصحة أن طبيبا زائرا من كندا أجرى 250 كشفا طبيا داخل مستشفى براك العام، لحالات تعاني من أمراض مختلفة بالعيون.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الطبيب الزائر من كندا استشاري جراحة الماء الأزرق وضغط العين اقديح بالقاسم اقديح، أجرى 250 كشفًا طبيًا داخل مستشفى براك العام، لحالات تعاني من أمراض مختلفة بالعيون.

وأكدت وزارة الصحة أنه سيتم إجراء التدخلات العلاجية لمرضي الماء الأزرق، والذين يحتاجون لتدخل جراحي نظرًا لعدم فعالية الدواء أو فشل عملية سابقة، فضلا عن مرضى الماء الأبيض ممن هم بحاجة لإجراء جراحة عاجلة، ومرضى الإصابات المباشرة والمضاعفات الجراحية.

وأكد مدير مستشفى براك العام مسعود سالم نصر، أن نتائج الكشف أظهرت حاجة (30) حالة لتدخلات جراحية عاجلة، وأن الطبيب الزائر سيقوم بإجراء العمليات الجراحية للحالات من داخل مركز سبها الطبي نظرًا لتوفر التجهيزات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية داخل المركز.