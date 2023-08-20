محطة مهمة لتعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية.. الدبيبة يرحب بإعلان توحيد المركزي

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد ترحيبه بإعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد المصرف وأنه عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أرحب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف”.

وأضاف رئيس الحكومة :”أحثهم على استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق”.

وتابع الدبيبة :”هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا”.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ، اليوم الأحد أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير و نائبه مرعي مفتاح رحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

وأفاد مكتب الإعلام في المركزي أن اجتماعا موسعًا عقد في طرابلس ضم الكبير، و نائب المحافظ ومدراء الإِدارات و المستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.

وأوضح الكبير، أن الاجتماع جاء تنفيذاً لإاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و إيذاناً بتوحيد المركزي.