ليبيا الان

حماد: انقسام المصرف المركزي أثر بالسلب على المواطن ونرحب بتوحيده

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بيانًا للتعليق على قرار توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وجاء في البيان، أن رئيس الحكومة الليبية؛ “يرحب بمخرجات اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي”.

وتابع البيان؛ أن ذلك الاجتماع نتج عنه؛ “الإعلان عن توحيد المصرف عقب الانقسام الذي عانى منه لسنوات عديدة مما أثر بالسلب على المواطن الكريم”.

وختم البيان موضحًا؛ “وعليه، فإن الحكومة الليبية تثمن كافة الجهود الوطنية المَبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستتم معالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام”.

الوسوم

حماد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك