حماد: انقسام المصرف المركزي أثر بالسلب على المواطن ونرحب بتوحيده

أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بيانًا للتعليق على قرار توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وجاء في البيان، أن رئيس الحكومة الليبية؛ “يرحب بمخرجات اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي”.

وتابع البيان؛ أن ذلك الاجتماع نتج عنه؛ “الإعلان عن توحيد المصرف عقب الانقسام الذي عانى منه لسنوات عديدة مما أثر بالسلب على المواطن الكريم”.

وختم البيان موضحًا؛ “وعليه، فإن الحكومة الليبية تثمن كافة الجهود الوطنية المَبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستتم معالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام”.