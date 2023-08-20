استرجاع أغنام سُرقت من بنغازي وعُثر عليها في مصراتة

أعلنت مديرية أمن بنغازي استرجاع أغنام سُرقت من المدينة بنغازي وعُثر عليها بمدينة مصراتة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المديرية تلقت شكوى من مواطن ضد شخص مجهول طلب منه جلب 50 رأس من الأغنام لغرض شرائها وأخبره بأنه تاجر لحوم وبالفعل قام الشاكي بجلب الأغنام فطلب منه المشكو فيه نقلها إلى سلخانة الجمل وعند وصوله إلى سلخانة الجمل طلب المشكو فيه من الشاكي وضع عدد 18 رأسا من الأغنام على متن مركبة آلية نوع كنتر بيضاء اللون وقام المشكو فيه بوضع عدد 18 من الأغنام على متن المركبة الآلية نوع كنتر ولاذ بالفرار وقام بإقفال هاتفه المحمول.

وخرج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات وتم التوصل إلى سائق المركبة نوع كنتر وتحديد محل سكنه بمنطقة قاريونس وعلى الفور تم ضبطه والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ج.م.من مواليد 1990 وأفاد بأن المشكو فيه قام باستجاره لنقل 18رأسا من الأغنام إلى القوارشة ومن ثم أخبره بتغيير الوجهة إلى مدينة مصراتة وقام بنقل الأغنام إلى مدينة مصراتة مقابل مبلغ 1000 دينار،وبالتنسيق مع الشاكي وبعض المصادر الأمنية بمدينة مصراتة تم تحديد مكان الأغنام وتم إرجاعها إلى مدينة بنغازي وتسليمها للشاكي، ولازال البحث مُستمراً عن المشكو فيه.