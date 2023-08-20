الشركسي: إعلان الكبير توحيد المركزي لن يحميه من السقوط

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علق عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، على إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على إعادة توحيد المركزي.

وقال الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لم يذهب الصديق الكبير باتجاه توحيد المركزي إلاّ عندما شعر بقرب زوال حكمه للبنك المركزي”.

وأضاف الشركسي في تغريدته :”لكن هل التوحيد وهذا التقارب سيحميه من السقوط؟ قطعاً لا”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ، اليوم الأحد أعلن أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير و نائبه مرعي مفتاح رحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

وأفاد مكتب الإعلام في المركزي أن اجتماعا موسعًا عقد في طرابلس ضم الكبير، و نائب المحافظ ومدراء الإِدارات و المستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.

وأوضح الكبير، أن الاجتماع جاء تنفيذاً لإاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و إيذاناً بتوحيد المركزي.

هذه الخطوة اعتبرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بانها محطة مهمة لتعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية.

وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أرحب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف”.

وأضاف رئيس الحكومة :”أحثهم على استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق”.

وتابع الدبيبة :”هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا”.