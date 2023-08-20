القابضة للاتصالات: هجمات الحجب أدت لتذبذب خدماتنا

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، عن تعرض شركات ليبيا للاتصالات والتقنية والجيل الجديد للتقنية والمدار الجديد، إلى هجمات حجب الخدمة، أدت إلى تذبذب عدة خدمات وتطبيقات من بينها تطبيق خدمات المشتركين MyLTT.

وأكدت الشركة، استمرار التنسيق بين شركات المجموعة المتعرضة للهجمات وشركة الاتصالات الدولية وفريق الأمن السيبراني للشركة القابضة للاتصالات بهدف التصدي للهجمات.

وبين تقرير نت سكاوت المتخصصة في الأمن السيبراني الصادر في الربع الحالي بشأن الهجمات الموجهة نحو أفريقيا بلوغ الهجمات في ليبيا 114جيجا، بينما بلغ إجمالي الهجمات في الربع الثالث حتى إعداد التقرير قرابة 4400 هجمة تقريبا.

وبين التقرير أنه منذ يناير 2023 تم الإبلاغ عن هجوم DDOS لحملة تستهدف دول إفريقيا: كينيا، بوركينا فاسو، نيجيريا، النيجر، ليبيا، المغرب، الجزائر.

وتستهدف الهجمات مزودي خدمات في إفريقيا مثل Safaricom و Vodacom و LTT و Tunisie Telecom و Algeria Telecom ، كما تستهدف بعض المؤسسات والبنوك المهمة مثل البنوك المركزية في كثير من الأحيان.

ولفتت الشركة القابضة للاتصالات أن أنشطة هجمات الحرمان من الخدمات DDOS Attacks تتواصل وتتخذ نهجا أكثر تنظيما وتصعيدا عالميا، إذ تظهر التقارير الدولية المختصة تعرض العديد من الدول للهجمات، منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك الدنمارك وفنلندا، إلى جانب دول عربية أخرى منها السعودية ومصر والمغرب وتركيا وفق الخارطة الحية للهجمات والتقارير على موقع نت سكاوت NetScout المختص في شؤون الأمن السيبراني.