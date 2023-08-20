الحامي: 3 سبتمبر أول جلسة للرئاسة الجديدة لمجلس الدولة

أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، أنه “وفق نص اللائحة الداخلية فإن يوم 3 سبتمبر ستكون هناك جلسة تعتبر هي الأولى للرئاسة الجديدة لمجلس الدولة”.

وقالت «الحامي»، في تصريح صحفي ، “لا نعلم حتى اللحظة ما سياسية مكتب رئاسة المجلس الجديدة تجاه لجنة 6+6 ومخرجاتها”.

وأردفت، أن “لقاءات رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بالفئات المختلفة دليل انفتاحه على الجميع، حيث أكد خلالها على ضرورة أن تكون هناك انتخابات بقوانين يتوافق عليها الأطراف ذات الاختصاص”.

وأشارت إلى أن “رئيس لجنة 6+6 عمر بوليفة طالب أعضاء المجلس بإبداء رأيهم حول المقترحات والملاحظات على القوانين وتسليمها إلى لجنته”.

وختمت الحامي، موضحة أن “كثير من أعضاء مجلس الدولة يرون بضرورة عرض مخرجات اللجنة في جلسة رسمية لمناقشتها وإبداء المقترحات حولها”.