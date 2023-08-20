الرئاسي يحث المصرف المركزي على معالجة آثار الانقسام

رحب المجلس الرئاسي بالجهـود التي بذلت لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء حالة الانقسام التي استمرت لسنوات، وعودته كمؤسسة ســيادية موحدة خلال الاجتماع الذي عقــده محافـظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبـــير، ونائبه مرعي رحيل، اليوم الأحد مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس و بنغـازي .

وحث المجلس الرئاسي في بيان له إدارة المصرف على العمل على نفس الوتــيرة لمعالجة الأثار التي نجمت عن حاله الإنقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة .

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ أن مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة.

وأكد الكبير ورحيل خلال اللقاء الذي شارك فيه مُدَراء الإِدارات والمستشارين في مَصْرف ليبيا المَرْكزي بِطَرابُلس وبَنِغازي الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الإِنقسام.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن اللقاء يأتي تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي.