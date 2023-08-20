حماد يرحب بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي

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رحب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الأحد، بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي

وقال حماد في بيان له :”نرحب بمخرجات اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي الذي نتج عنه الإعلان عن توحيد المصرف”.

وأضاف رئيس الحكومة :”هذا الإعلان جاء عقب الانقسام الذي عانى منه لسنوات عديدة مما أثر بالسلب على الليبيين”.

وتابع حماد :”الحكومة الليبية تثمن كافة الجهود الوطنية المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستتم معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ، اليوم الأحد أعلن أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير و نائبه مرعي مفتاح رحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

وأفاد مكتب الإعلام في المركزي أن اجتماعا موسعًا عقد في طرابلس ضم الكبير، و نائب المحافظ ومدراء الإِدارات و المستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.

وأوضح الكبير، أن الاجتماع جاء تنفيذاً لإاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و إيذاناً بتوحيد المركزي.