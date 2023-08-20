شوايل عن اشتباكات طرابلس: استعراض للقوة وعودة مباشرة لقانون الغابة

ليبيا – وصف وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل، الاشتباكات بين قوة الردع واللواء 444 بكونها”استعراضاً لقوة وحجم ما يملكه كل تشكيل من أسلحة، والتعامل بمنطق البقاء للأقوى في عودة مباشرة لقانون الغابة”.

شوايل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، اعتبر أن هذا الأداء (الاشتباك) يجهض أي حديث عن انضباط سلوكيات عناصرهما، بالرغم من الصبغة الرسمية الممنوحة لهما.

وعبّر شوايل عن أسفه لمنح الشرعية لجزء كبير من تلك التشكيلات المسلحة، من خلال التعاطي معها بوصفها كيانات أمنية تابعة للحكومة في طرابلس أو للمجلس الرئاسي،قائلا بهذا الخصوص: “ىقد بات عناصر هذه التشكيلات وقياداتها يتلقون رواتب ومزايا من خزينة الدولة، وهذا أدى لازدياد أعدادها ونفوذها، وبالتبعية، زيادة الصراعات فيما بينها”.

وتوافق شويل مع بعض الآراء التي رأت أن الأحداث الأخيرة تشكك بقوة في جدوى حصول عناصر بعض هذه التشكيلات على دورات تدريبية داخل وخارج البلاد.

وبالرغم من تأكيد جل المراقبين أن معالجة قضية التشكيلات في مسار التفاوض يضمن تفكيك الجزء الأكبر من تعقيدات ملف الأزمة الليبية، رأى شوايل أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت ذلك، وبات قادتها يستخدمونها كوسيلة لتأمين بقائهم في السلطة، ومواجهة خصومهم.