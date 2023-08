بهدف حجب الخدمة.. القابضة للاتصالات تؤكد استمرار تعرض شركاتها إلى هجمات سيبرانية منذ مدة

أعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات عن تعرض شركاتها “ليبيا للاتصالات والتقنية، والجيل الجديد، والمدار” منذ مدة إلى هجمات حجب الخدمة.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن هذه الهجمات أدت إلى تذبذب عدة خدمات وتطبيقات، والتي من بينها “تطبيق خدمات المشتركين ماي إل تي تي”.

وأكدت الشركة وجود تنسيق بين الشركات المذكورة وشركة الاتصالات الدولية للتصدي للهجمات السيبرانية، وذلك بالتعاون مع فريق الأمن السيبراني للشركة القابضة.

وتابعت الشركة أن الهجمات تستهدف الحرمان من خدمات “دي دي أو إس أتاكس”، مشيرة إلى أنها تتواصل وتتخذ نهجا أكثر تنظيما وتصعيدا عالميا.

ونقلت الشركة عن تقارير دولية أن دولا أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك الدنمارك وفنلندا مصر والسعودية والمغرب وتركيا، تعرضت للهجمات نفسها.

وأضافت الشركة أن الهجمات التي استهدفت ليبيا بلغت 114 جيجا، في حين بلغ إجمالي الهجمات قرابة 4400 هجمة تقريبا، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت الشركة القابضة للاتصالات أعلنت على مدار الأشهر الماضية عن تعرض مركز بيانات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية “إل تي تي” لهجمات مستمرة.

المصدر: الشركة الليبية القابضة للاتصالات

