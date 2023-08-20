المجلس الرئاسي الليبي يحث إدارة المصرف المركزي على معالجة آثار الانقسام

رحب المجلس الرئاسي الليبي، بقرار توحيد مصرف ليبيا المركزي، واعتبره عودة لمؤسسة سيادية موحدة.

وحث المجلس الرئاسي، في بيان له، إدارة المصرف المركزي على العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام، وأخذه كمثل يهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق الأحد، جرى الإعلان عن عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي .

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة، إذ اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة.