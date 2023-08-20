بعد إرسال مقاتلات.. ما القدرات الجوية لإيكواس وحلفاء النيجر؟

أرسلت مالي وبوركينا فاسو، يوم السبت، طائرات حربية إلى النيجر، للتصدي لأي تدخل من قبل مجموعة “إيكواس” بعد قرارها بشن هجوم عسكري لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.

وبث التلفزيون الوطني في النيجر لقطات لطائرتي “سوبر توكانو” و”مي-24″، أرسلتهما مالي وبوركينا فاسو لدعم نيامي، بينما يمتلك سلاح الجو النيجري مقاتلة “الهوركوس”، وجميعها طائرات منخفضة القدرات مقابل طائرات دولة نيجيريا، البلد المركزي في القوة العسكرية لتحالف “إيكواس”.

وأثار هذا التصرف تساؤلات حول شكل المعركة الجوية القادمة بين السلاح الجوي لدول إيكواس وعلى رأسها نيجيريا، مقابل القوة الجوية للنيجر وحلفائها بوركينا فاسو ومالي.

ما قدرات الطائرات التي تم إرسالها؟

ما قدرات سلاح الجو النيجري؟

ووفق خبراء لموقع “سكاي نيوز عربية”، فمن المتوقع أن تتمركز المقاتلات التي أرسلتها مالي وبوركينا فاسو بقاعدة “ديوري هاماني” في نيامي، لتشكيل قوة جوية مشتركة مع سلاح الجو النيجري، الذي يعتمد بشكل رئيسي على طائرتين من الحقبة السوفيتية، الأول: “سو-25” ، وهي قاذفات متوسطة وهجومية الحجم للدعم الأرضي، لكن غير مطورة لاستخدام ذخائر موجهة ولا تحتوي منظومات دفاعية، والثاني: سرب الطائرات الهليكوبتر الهجومي “مي 24 بي”، وهي مطورة بمنظومة دفاعية مع إمكانية إطلاقها صواريخ مضادة للدبابات.

ومؤخرا، قام سلاح الجو بالنيجر بالاعتماد على نسخ هجومية من طائرات التدريب للموازنة ما بين الفاعلية القتالية ومصاريف التشغيل، لذا تعاقدت النيجر على المقاتلة “هوركوس”، تركية الصنع، وتسلمت 6 طائرات منها، ومن أبرز قدراتها:

ماذا عن القدرات الجوية لدول “إيكواس”؟

من المتوقع أن يكون لسلاح الجو بدولة نيجيريا نصيب الأسد من العمليات الجوية المحتملة في حال اندلاع الحرب ضد النيجر، لعدة أسباب:

أبرز السيناريوهات المتوقعة

ووفق الباحث في الشؤون العسكرية مينا عادل، فإن سلاح الجو بالنيجر لا يمتلك مقاتلات أو وحدات دفاع جوي لصد هجمات كاسحة للمقاتلات متعددة المهام، التي تمتلكها دول “إيكواس” حال مهاجمة القاعدة الجوية الأساسية “ديوري هاماني”، التي تحتوي تشكيلات الطائرات ومراكز الدعم اللوجستي.

ويفسر عادل: “هذا سيتيح فرصة لطيران النيجر من توجيه ضربات للقوات البرية بتحالف الإيكواس، شرط أن يتفادى هذا الطيران الضربة الافتتاحية على قاعدته “ديوري هاماني” الجوية في بداية المعركة.

وتوقع أن يتم “التوسع في استخدام المسّيرات من الجانبين في سيناريو مشابه للعمليات العسكرية في ليبيا لقدرتها على التحليق لساعات طويلة على مدار اليوم”.

وعن إرسال بوركينا فاسو ومالي لمقاتلات حربية، يقول مينا عادل، إن تلك الطائرات من فئة “سوبر توكانو” مشابهة كثيرا في الإمكانيات لطائرات النيجر، وإن تفوقت فقط في الحمولة، كما أن اختيار إرسال هذه الطائرات يرجع لتوحيد استخدام الذخائر واستيعاب جميع الأطراف لهذا النوع وسهولة دمج تلك المقاتلات في تشكيلات جوية موحدة.