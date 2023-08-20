الثلاثاء المقبل.. جامعة طرابلس تحدد موعد استئناف الامتحانات

العنوان-طرابلس

أعلنت رئاسة جامعة طرابلس استئناف الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى الانتهاء من التنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص وإخلاء الحرم الجامعي من التشكيلات المسلحة كافة.

وأشارت الجامعة، في بيان، إلى استئناف العمل الإداري اعتبارًا من اليوم الأحد والانتهاء من عمليات التنظيف وإزالة مخلفات الحرب بالحرم الجامعي.

ويوم الثلاثاء الماضي، بدأت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بصيانة كليات جامعة طرابلس المتضررة من الاشتباكات؛ وذلك قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.