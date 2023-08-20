الوزير المفوض بالشؤون الخارجية لرئيس الحكومة الليبية يبحث آخر المستجدات والعلاقات الثنائية مع الرئيس الأوغندي في العاصمة كامبالا

كامبالا 20 أغسطس 2023 (وال)- استقبل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الأوغندية كامبالا، الوزير المفوض لرئيس الحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، لبحث آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تناول اللقاء الذي عقد أمس السبت؛ آخر مستجدات الأزمة الليبية، وآفاق حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي.

وشدّد الوزير المفوض على أهمية التواصل الخارجي؛ بما يخدم المصالح المشتركة مع كافة الدول، بما يُعزز آفاق التعاون في كافة المجالات.

ونقل الحويج تحيات رئيس الوزراء أسامة حماد إلى الرئيس الأوغندي، متمنيًا له ولشعبه التقدم والازدهار، منوهًا في الوقت ذاته إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وسُبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. (وال – كامبالا)

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