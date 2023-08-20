الشهيبي: اشتباكات طرابلس جددت قناعة الليبيين بسقوط أطرافها في امتحان الشرعية التي منحت لها

ليبيا – وصف رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، الاشتباكات الأخيرة في طرابلس بأنها “جني ثمار سياسات السلطة القائمة بطرابلس في إكساب الميليشيات صبغة شرعية، عبر منح قياداتها من أمراء الحرب مناصب عليا بالأجهزة الأمنية، وتعود تسكين صراعاتها بالمال”.

الشهيبي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال إن هذه الاشتباكات جددت قناعة الليبيين بسقوط تلك التشكيلات في امتحان الشرعية التي منحت لها، لافتًا إلى أنها لم تنصع لما صدر من أوامر ودعوات بوقف القتال.

وأضاف موضحاً: “تبين للجميع أن تلك العناصر ليس لديها ولاء، ولا تلتزم إلا لتعليمات قادتها، وتلك هي العقيدة المسيطرة عليها”.