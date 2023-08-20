الحكومة الليبية المكلفة ترحب بالإعلان عن توحيد المصرف المركزي

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأحد، ترحيبها بمخرجات اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي الذي نتج عنه الإعلان عن توحيد المصرف بعد سنوات من الانقسام.

وثمن بيان صادر عن حكومة حماد كافة الجهود المَبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستتم معالجة الأثار التي نجمت عن الانقسام.

وفي وقت سابق الأحد، تم الإعلان عن عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي .

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة، إذ حث المجلس الرئاسي، في بيان اليوم الأحد، إدارة المصرف المركزي على العمل على معالجة الأثار التي نجمت عن حاله الإنقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة.