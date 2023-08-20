مؤكدة أن انطلاقه في 3 سبتمبر.. التعليم تفند الأنباء المتداولة بشأن تأجيل انطلاق العام الدراسي  

العنوان طرابلس

فندت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الأنباء المتداولة بشأن تأجيل انطلاق العام الدراسي 2023-2024 مؤكدة انطلاقه في موعده المحدد من قبل وزير التربية والتعليم.

وأعلن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، في وقت سابق اليوم عن انطلاق أسبوع النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر المقبل.

واستمع المقريف إلى إحاطة إدارتي النشاط المدرسي، والخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بشأن استعداداتهما للعام الدراسي الجديد، فضلًا عن البرنامج الزمني للأنشطة، خلال اجتماع عقده صباح اليوم الأحد.

وأحاطت مدير الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي نادية البكوش، الوزير بجهود التوعية التي أقامتها الوزارة، فضلًا عن برنامج المنتدى الصيفي لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي والذي أقيم خلال الشهر الماضي في جموع ليبيا.

ومنح المقريف الإذن لإدارة النشاط المدرسي باستكمال مسابقات النشاط المدرسي وتحديدًا مسابقة كرة القدم، وطالب الإدارتين ببذل قصارى جهودهم للاستعداد الأمثل للعام الدراسي المقبل.

وأكد أهمية أسبوع النشاط المدرسي في تنمية مهارات التلاميذ والطلاب، واكتشاف مواهبهم، ووجه بضرورة التعاون مع مكاتب الخدمات الصحية بالمناطق في إقامة الحملات الصحية المختلفة.