الفارسي: على باتيلي والمجتمع الدولي دعم لقاء صالح وحفتر والمنفي

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي، إن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي غاب عنه رئيسا الدولة محمد تكالة وحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، سيؤثر على المشهد السياسي بشكل كبير، مفسرًا غياب الأخيرين بأنهما غير متوافقين مع أهداف المرحلة المقبلة.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية”، أوضح أن تغيير رئاسة مجلس الدولة وتولي محمد تكالة، أربك المشهد السياسي، خاصة وأن الأخير لم يتحدث بعد تولي منصبه عن دعم لجنة “6+6” أو حتى عن تغيير الحكومة، كما أشارت خارطة الطريق، مما ينذر بمشكلة في المرحلة القادمة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن نتائج ذلك اللقاء، يجب دعمها من قبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إحاطة الأحد أمام مجلس الأمن وكذلك المجتمع الدولي، وخاصة في ظل رفض قوى المنطقة الغربية (الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية)، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.