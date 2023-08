عقيلة صالح يقبل بـ “قادربوه” رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في غرب البلاد

أعلن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” موافقته على تكليف “عبدالله قادربوه” رئيسا للهيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية إلى حين اختيار رئيس على مستوى البلاد.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، أن قرار رئيس مجلس النواب جاء تنفيذا واحتراما لأحكام القضاء وحفاظا على سير عمل الهيئة، موضحا أنه قرار مؤقت إلى حين اختيار مجلس النواب رئيسا جديدا للهيئة.

وكان عقيلة صالح قد وجه الشهر الماضي 16 يوليو، رسالة داخلية للجان البرلمان ألغى خلالها 3 قرارات مختلفة، أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو من العام الجاري، من ضمنها إعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية وتكليف بديل عنه.

وأوضحت المراسلة أن إلغاء مخرجات جلسة البرلمان المذكورة جاء بناء على اعتراض عدد كبير من النواب على قراراتها.

واعترض عبدالله قادربوه على رسالة رئيس البرلمان، قائلا إن قرار تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بطرابلس إبان التئامه في مارس من العام 2021.

واستند قادربوه في رسالة موجهة إلى رئاسة مجلس النواب تعليقا على نفي تكليفه على محضر اتفاق التئام مجلسي النواب “طبرق وطرابلس” عام 2021، والذي ورد في بنوده أن كافة الإجراءات الإدارية والمالية والقرارات الصادرة عن هيئة رئاسة مجلس نواب طرابلس معتمدة ونافذة باعتبارها صادر ة عن السلطة التشريعية.

واعتبر قادربوه أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه من طرفيه المالكين للشرعية القانونية الكاملة ويعتبر ملزما وله القوة القانونية والنفاذ وفق قوله.

من جهته نفى مكتب رئاسة البرلمان إصدار قرار بشأن تكليف عبدالله قادربوه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في مراسلة تأكدت الأحرار من صحتها.

وكان مجلس النواب قد انقسم عام 2019 بين طرابلس وطبرق، بسبب الاختلاف حول تأييد ومعارضة عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل من العام ذاته.

المصدر: مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار

