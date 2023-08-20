صالح يوافق على تكليف “قادربوه” رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

أبدى رئيس مجلس النواب الليبي،عقيلة صالح، موافقته على تكليف عبدالله قادربوه، رئيسا للهيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية إلى حين اختيار رئيس على مستوى البلاد.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق،في بيان مقتضب على صفحتهبموقع “فيسبوك”، أن قرار رئيس مجلس النواب جاء تنفيذا واحتراما لأحكام القضاء وحفاظا على سير عمل الهيئة، موضحا أنه قرار مؤقت إلى حين اختيار مجلس النواب رئيسا جديدا للهيئة.

وكان عقيلة صالح قد وجه الشهر الماضي ، رسالة داخلية للجان البرلمان ألغى خلالها 3 قرارات مختلفة، أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو من العام الجاري، من ضمنها إعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية وتكليف بديل عنه.

وأوضحت المراسلة أن إلغاء مخرجات جلسة البرلمان المذكورة جاء بناء على اعتراض عدد كبير من النواب على قراراتها.

واعترض عبدالله قادربوه على رسالة رئيس البرلمان، قائلا إن قرار تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بطرابلس إبان التئامه في مارس من العام 2021.