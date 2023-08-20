مجلس النواب يعلق على إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي

رحب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بتوحيد مصرف ليبيا المركزي الذي تم إعلانه، اليوم الأحد، في مقر المصرف في العاصمة طرابلس.

ودعا عقيلة صالح، في بيان له، “جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في كافة أنحاء البلاد”، بحسب البيان.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح، في وقت سابق اليوم، عودة المصرف مؤسسة “سيادية موحدة”، مشيرين إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد، بحسب قولهما.

وبدأ مصرف ليبيا المركزي عملية إعادة التوحيد، في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار، بعد انقسامه مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب، في عام 2014.