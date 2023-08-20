ملف المصالحة الوطنية.. على طاولة المنفي وبلدي مصراتة

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، ملف المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الفرقاء، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة.

ويأتي اللقاء بهدف دفع ملف المصالحة الوطنية، ودفع الخطوات الرامية لتعزيز الاستقرار والسلام، في أنحاء البلاد كافة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وخلال اللقاء أكد المنفي، دعم المجلس الرئاسي لمدينة مصراتة ودفع أي خطوات من شأنها أن تحقق الاستقرار والسلام في أنحاء البلاد كافة.

بدوره رحب عميد بلدية مصراتة بالمنفي، معربًا عن تثمين مجلس الحكماء الأعيان بمدينة مصراتة بأي خطوة تدفع نحو رأب الصدع وجمع الفرقاء وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين.

وجاء القاء على هامش وجود المنفي بمدينة مصراتة، لترأس الاجتماع الرابع للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام بحضور كامل أعضاء اللجنة.