السيسي: دول الجوار في ليبيا والسودان أزماتها لها تأثير على مصر.. ولا نتدخل في شؤون الآخرين

ليبيا – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن سياسية مصر الخارجية ثابتة ولن تتغير وتتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

السيسي وخلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، قال بحسب وكالة “سبوتنيك” ،إن :”مصر دائمًا تسعى أن تكون عاملًا إيجابيًا كما حدث في الأزمة السودانية وعقد مؤتمر دول الجوار لانتهاء معاناة الأشقاء في السودان”.

وأضاف: “دول الجوار في ليبيا والسودان أزماتها لها تأثير على مصر”،مؤكدا أن مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين.