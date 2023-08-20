السفير الروسي: من الصعب إجراء الانتخابات الليبية في العام الحالي

الوطن| رصد

قال السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، إنه من الصعب إجراء الانتخابات الليبية في العام الحالي، فالوقت لا يكفي لتنظيمها بشكل صحيح.

وأضاف أغانين أن بقاء القانون على الورق فقط، لا يؤدي إلى الانتخابات، فتوافق الليبيين هو الأساس.

وتابع أن قوانين الانتخابات ليست العامل الوحيد، الذي قد يساهم في إنجاح العملية الانتخابية.

وأكد أغانين على أنه يجب أن يكون هناك مناخ سياسي مقبول لإجراء الانتخابات، لأن التوافق بين الليبيين هو المهم.

وأوضح أن على القوى الليبية التحرك باتجاه الانتخابات، لأنها الحل الوحيد لعودة الاستقرار والوحدة للبلاد.

وشدد أغانين على أن الشعب يجب أن ينتخب مُمثليه في السلطة، لأنهم سيتمتعون بشرعية كاملة.

وبين أن القوى الليبية تبحث عن الحلول خلال الاتفاقيات واللجان المُكلفة من مجلسي النواب والدولة، وعلينا دعم هذه الجهود لعودة الاستقرار والوحدة إلى البلاد.

وذكر أن الاشتباكات والخلافات بين المجموعات العسكرية في طرابلس، لا تؤثر على الحياة اليومية في العاصمة.