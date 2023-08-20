ليبيا الان

المنفي يترأس الاجتماع الرابع للجنة الترتيبات المالية

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد بمدينة مصراتة، الاجتماع الرابع للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام بحضور أعضاء اللجنة.

وقال المنفي خلال الاجتماع؛ “نسعى لضمان حفاظ الشعب الليبي على حقوقه”، مردفًا أن “الهدف الأساسي لأعضاء اللجنة هو ضمان حصول الليبيين على حقوقهم”

وأشار إلى أنه “ستكون وجهة اللجنة المالية العليا القادمة في الجنوب الليبي”.

وختم المنفي موضحًا أنه “سنواصل العمل لتحقيق كافة الأهداف، وسنعمل مع كل مؤسسات الدولة لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات الحكومية، فيما يخص كل الكيانات المالية والإجرائية”.

الوسوم

المنفي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك