المنفي يترأس الاجتماع الرابع للجنة الترتيبات المالية

ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد بمدينة مصراتة، الاجتماع الرابع للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام بحضور أعضاء اللجنة.

وقال المنفي خلال الاجتماع؛ “نسعى لضمان حفاظ الشعب الليبي على حقوقه”، مردفًا أن “الهدف الأساسي لأعضاء اللجنة هو ضمان حصول الليبيين على حقوقهم”

وأشار إلى أنه “ستكون وجهة اللجنة المالية العليا القادمة في الجنوب الليبي”.

وختم المنفي موضحًا أنه “سنواصل العمل لتحقيق كافة الأهداف، وسنعمل مع كل مؤسسات الدولة لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات الحكومية، فيما يخص كل الكيانات المالية والإجرائية”.