شارك رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد_الدبيبة رفقة رئيس مجلس_ادارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي ،في وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة.

مشروع المحطة ستنفذه شركة “شاليك” التركية، بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانية، وستستغرق مدة تنفيذ المشروع حوالي 15 شهرًا.وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة الجديدة نحو 1320 ميغاوات.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيا على صفحتها بموقع “فيسبوك”،أن المحطة ستساهم بشكل كبير في زيادة القدرة الإنتاجية لانتاج الكهرباء و زيادة إستقرار الشبكة.

ووضعت الشركة العامة للكهرباء، خطة إستراتيجية لدراسة إحتياج البلاد من التيار الكهربائي والبدء في إنشاء محطات توليد جديدة منها محطة جنوب طرابلس بقدرة انتاجية تبلغ 1320 ميجا وات سيتم إدخالها على الشبكة بعد إتمام أعمال إنشاءها , علاوةً على إستمرارية تنفيذ خطة اعمال العمرات الجسيمة على المحطات الموجودة حاليا للحفاظ على الإنتاج واستقرار الشبكة.