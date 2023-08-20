القماطي: استقبال المنفي في مصراتة يرسل رسالة لا تليق بمكانة المدينة العريقة

انتقد الناشط السياسي، حسام القماطي، استقبال مدينة مصراتة لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، لمناقشة عمل لجنة الترتيبات المالية.

وقال القماطي، عبر حسابه على “تويتر”:” فتحي- فتحي باشاغا- قبل سنه مُنع من دخول بيته في مصراتة وسبب الجلوس مع حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- وصارت حتي مواجهات عند عودته، واليوم مصراتة تستقبل المنفي بالورود اللي كان عند «حفتر» أمس فقط وأعلن في بيان توحيد وتنسيق العمل السياسي بينهم .

وأضاف أن مصراتة وبسبب بعض أبنائها الذين قدموا المال على مصلحة المدينة ووحدتها ظهرت وكأن المال أهم عندنا من تضحيات أبنائها”.

ولفت إلى أن باشاغا قدم الكثير لمدينته ولكن لم يكن ما قدمه كافي أمام قوة المال، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن مصراتة مدينة عريقة وشريفة ولها مكانة عظيمة في قلبي ويحزنني أن تظهر بهذا المظهر وأن ترسل مثل هذه الرسالة التي لا تليق بمكانة هذه المدينة العريقة لباقي مدن ليبيا”.