مهرجان صيف مصراتة: مشاركة واسعة من مختلف المدن الليبية

شهد مهرجان صيف مصراتة 2023 الذي انطلقت فعالياته أمس السبت في مصراتة، مشاركة واسعة من مختلف مدن ومناطق جنوب وشرق وغرب ليبيا.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان فتحي محمود مليطان لوكالة الأنباء الليبية، أن المهرجان يشهد مشاركة مكثفة من فرق الفنون الشعبية وفرق المالوف والموشحات من مختلف مناطق ليبيا بالإضافة إلى فرق من مدينة مصراتة نفسها.

وأضاف مليطان، أن المهرجان الذي يتواصل على مدى أسبوع تتخلله العديد من المناشط الثقافية والفنية والعروض المسرحية والمسابقات الرياضية كالألعاب المائية والشاطئية والفروسية والدرجات الهوائية والعدو الريفي وتحدي الرالي لمدة 80 كيلومتر وتحدي الكثبان الرملية، مشيرا إلى أن المجلس البلدي اعتمد مهرجان صيف مصراتة ليتم تنظيمه كل عام .