ليبيا تتعرض لـ 4 آلاف و400 محاولة قرصنة خلال 3 أشهر.. تعرف على التفاصيل

كشفت الشركة القابضة للاتصالات عن تعرض ليبيا لـ4 آلاف و400 هجمة سيبرانية ومحاولة قرصنة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مؤكدة أن محاولات القرصنة طالت ثلاث مؤسسات تابعة للشركة القابضة للاتصالات.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، إن الشهور الثلاثة الأخيرة وحدها شهدت 4400 واقعة هجوم سيبراني.

وأوضحت الشركة في بيانها تعرض ثلاث مؤسسات تتبع الشركة القابضة للاتصالات للقرصنة هي ليبيا للاتصالات والتقنية، والجيل الجديد للتقنية، وشركة المدار الجديد، مشيرة إلى أن تلك المحاولات أدت إلى تأثر الخدمات التي تقدمها تلك الشركات للمواطنين.

وأكد البيان على تنسيق الجهود بين الشركة القابضة للاتصالات والشركات الدولية المعنية بالأمن السيبراني ومواجهة القرصنة، بهدف التصدي لتلك الهجمات,

وتطرقت الشركة في بيانها إلى تقارير دولية معنية ببحث ملف الأمن السيبراني وجرائم القرصنة الإلكترونية وتصاعد وتيرتها في القارة الأفريقية منذ مطلع العام الجاري 2023، مشيرة إلى ما ورد في تقرير “نيت سكاوت” بأن المؤسسات الرسمية في البلدان الأفريقية- وبينها ليبيا- تتعرض لهجمات سيبرانية.

وأكد البيان أن المقرصنين يستهدفون مزودي الخدمات في الدول الأفريقية، في كل من ليبيا والجزائر وكينيا وبوركينا فاسو وتونس. ولفت إلى أن بعض المؤسسات المهمة والبنوك المركزية الأفريقية تعرضت للقرصنة.