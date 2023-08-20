ماما سليمان: توحيد المصرف المركزي خطوة تساعد على توحيد بقية المؤسسات

قال ماما سليمان، عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة الاستشاري، “عقدنا اجتماعًا تشاوريًا في انتظار موقف مجلس الدولة من فتح باب التعديلات”.

وأضاف سليمان؛ أن “اللجنة أنهت أعمالها في أبوزنيقة بتاريخ 3 يونيو، ونأمل من مجلس النواب الالتزام بما جاء في التعديل الدستوري الـ13”.

وأردف أن “التعديل الدستوري الـ13 نص على أن مخرجات اللجنة ملزمة وعلى البرلمان إصدارها”.

وأشار إلى أن “توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة تساعد على توحيد بقية المؤسسات”.

وختم موضحًا أنه “من المهم العمل على توحيد السلطة التنفيذية متمثلة في دمج الحكومتين للإشراف على العملية الانتخابية”.