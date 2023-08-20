وزارة التعليم الليبية تحسم الجدل حول موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

نفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الأحد، ما تم تداوله من أنباء، بشأن تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي 2024/2023.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن الدراسة ستنطلق في موعدها المحدد 3 سبتمبر 2023، وفقا لقرار الوزير رقم 1046 لسنة 2023.

والأربعاء الماضي، اعتمد وزير التربية والتعليم موسى المقريف الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2023 والتي تنص على بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، على أن تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.