 عبد الجليل: الأطباء في ليبيا يعملون في ظروف قاسية دون إمكانيات

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، أن “كل المجهودات في تطوير قطاع الصحة لن تؤتي أكلها ما لم تُفعَّل الإدارة الصحيحة والتحول الرقمي في القطاع حتى لا تُهدر الطاقات والموارد”.

وقال عبد الجليل، في تصريح صحفي، إن “ليبيا تضم ما يكفي من الأطباء لكنهم بحاجة إلى دعم وتدريب”، مردفًا أن “الأطباء في ليبيا يعملون في ظروف قاسية دون إمكانيات”.

وأشار إلى أن “مرتب الطبيب غير كاف وغير مناسب، وإن مشكلته لم تحل بجدول المرتبات الموحد”.

وختم موضحًا أن “العمل في المهن الطبية متطور، ولا بد من متابعة التطور العالمي باستمرار”.