تعليم “الدبيبة” تنفي الأنباء المتداولة بشأن تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد

نفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي 2024/2023.

وأكدت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن الدراسة ستنطلق في موعدها المحدد 3 سبتمبر 2023، وفقًا لقرار الوزير رقم 1046 لسنة 2023.

وفي سياق مشابه، أعلن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، في وقت سابق اليوم عن انطلاق أسبوع النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر المقبل.

كما استمع المقريف إلى إحاطة إدارتي النشاط المدرسي، والخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بشأن استعداداتهما للعام الدراسي الجديد، فضلًا عن البرنامج الزمني للأنشطة، خلال اجتماع عقده صباح اليوم الأحد.