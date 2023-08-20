صوان يقدم أوراق اعتماده سفيرا لليبيا لدى البرازيل

قدم سفير ليبيا الجديد لدى البرازيل، أسامة صوان، نسخة من أوراق اعتماده للأمين العام لوزارة الخارجية البرازيلية ماریا دا روشا، بحضور نائب وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط كارلوس دوارتي.

ونقل السفير الليبي الجديد للمسؤولين في الخارجية البرازيلية تقدير رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة المؤقتة “نجلاء المنقوش” لأهمية العلاقات بين البلدين.

كما أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، بأنه من المقرر أن يقدم السفير الليبي الجديد لدى البرازيل أوراق اعتماده رسميًا إلى الرئيس البرازيلي خلال الفترة المقبلة.