الدبيبة: لن تكون هناك أي عملية “إظلام” بعد تشييد محطة جنوب طرابلس

وضع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، في وجود رئيس رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة، بقدرة 1320 ميغاوات، تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء وتنفيذ شركة “شاليك” التركية، بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانية.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس، عدد من الوزراء، ورئيس شركة شاليك القابضة أحمد شاليك، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز.وفق منصة حكومتنا عبر موقع “فيسبوك”..

وأكد “الدبيبة” في كلمة له، أنه لن تكون هناك أي عملية إظلام بعد إتمام تشييد محطة جنوب طرابلس، مشيدا بالجهود المبذولة من مجلس إدارة شركة الكهرباء وكافة العاملين بها من أجل تحسين وضع الشبكة وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع محطات توليد جديدة.

كما طمأن “الدبيبة” الليبيين بأن شركة شاليك القابضة التركية ستنجز أعمالها في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار، وليست على الحرب والقذائف، مؤكدا أن معركة البناء ستنتصر على معركة الهدم والقتل.

الجدير بالذكر أن الشركة العامة للكهرباء وضعت خطة إستراتيجية لدراسة إحتياج البلاد من التيار الكهربائي، وإنشاء محطات توليد جديدة، منها محطة جنوب طرابلس التي سيستغرق تنفيذها نحو سنتين.